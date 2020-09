Markus Lanz: Schäuble nennt Szenen bei Corona-Demo „eine Schande“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich mit deutlichen Worte gegen die Aktion von Teilnehmern bei der Corona-Demonstration am Wochenende in Berlin gewandt. Sein Verständnis ende dort, wo sich Demonstranten vor den Karren von Demokratiefeinden und politischen Hetzern spannen lassen, sagte Steimeier im Schloss Bellevue.

Steinmeier verurteilt Aktion von Rechtsextremisten bei Corona-Demo in Berlin

Berlin. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble verurteilt im ZDF die Ausschreitungen in Berlin – und wirbt um Verständnis für die Corona-Demos.

Als „verabscheuungswürdig“ und „Schande“ bezeichnete Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) bei „Markus Lanz“ die Ausschreitungen bei der Corona-Demo in Berlin. Nachdem das Verwaltungsgericht das Verbot der Demo gegen die Corona-Politik aufgehoben hatte, war es am Samstag zu tumultartigen Szenen in der Hauptstadt gekommen. Demonstranten überwanden unter anderem die Absperrgitter am Reichstagsgebäude und schwenkten die oft von Reichsbürgern und Rechten verwendeten schwarz-weiß-roten Reichsflaggen.

„Hätten Sie es genehmigt?“, fragte Markus Lanz seinen einzigen Gast am Mittwochabend. „Die Demonstrationsfreiheit ist ein hohes Gut“, antwortete Schäuble. Ein Verbot wäre für den Politiker rechtlich nicht hinnehmbar gewesen.

Wolfgang Schäuble bei Markus Lanz: Demos müssen sich im Rahmen halten

„Ich empfinde diese Demonstration eher als ein Zeichen dafür, dass unsere Demokratie lebhaft ist und funktioniert“, zitierte Lanz eine Aussage von Schäuble im Mai dieses Jahres, als es auch schon Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Politik gab. Schäuble teilt diese Auffassung bis heute. „Andere Meinungen gibt es, die sind erlaubt“, erklärte er. „Die müssen auch ausgetragen werden, auch mit dem Mittel der Demonstration. Aber es muss sich alles im Rahmen halten.“ Am Samstag sei dieser Rahmen gesprengt worden.

Wie mit den Demonstranten umgehen? Wie soll verhindert werden, dass sich aggressive Szenen wie die am Samstag wiederholen? Ein eingeblendetes Video zeigt, wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) versucht, den Dialog mit den Demonstranten zu suchen. Pfiffe, Geschreie, Buh-Rufe – Spahn, der zuletzt vor allem wegen seiner Corona-Test-Strategie in der Kritik stand, hat keine Chance. „Jens Spahn muss sowas aushalten“, erklärte Schäuble. Sollte der Gesundheitsminister die Chance haben, ein Gespräch zu führen, sollte er sie wahrnehmen. „Man muss es immer wieder versuchen.“ Dies sei eine Pflicht jedes Politikers.

Wolfgang Schäuble: Seit 1972 ununterbrochen Mitglied im Bundestag

Der Rest der Sendung lieferte einen tiefen Einblick in die umfangreiche politische Laufbahn von Wolfgang Schäuble. Seit 1972 ist der CDU-Politiker ununterbrochen Mitglied im Bundestag – so lange wie kein anderer Politiker zuvor. Lanz ging die wichtigsten Ereignisse in seiner bisherigen Karriere noch einmal durch.

Da war der Besuch von DDR-Staatschef Erich Honecker in der Bundesrepublik Deutschland 1987. Wolfgang Schäuble, damals Chef des Bundeskanzleramtes, war maßgeblich an der Organisation beteiligt. Da war der Mauerfall am 9. November 1989 und das Wochenende danach. Für Schäuble, zu diesem Zeitpunkt Innenminister, eine besonders schöne Zeit. „Dieses Wochenende war ein Fest der Einheit“, sagte er schwärmend.

Und da war der Tag, der das Leben des CDU-Politikers maßgeblich ändern sollte. Auf einer Wahlkampfveranstaltung schießt im Oktober 1990 ein psychisch kranker Attentäter dreimal mit seiner Waffe auf Schäuble – zwei Kugeln treffen ihn. „Fünf Tage lang setzen meine Erinnerungen aus“, erklärte Schäuble. Seit dem Attentat ist er an einen Rollstuhl gebunden. Gehindert, nach wie vor politisch aktiv zu sein, hat ihn das nicht. Sein Wahlkampf ging weiter: „Ich habe nie Angst gehabt“, erklärte er 20 Jahre später.

• Die Karriere von Wolfgang Schäuble in Bildern:

Die Karriere von Wolfgang Schäuble Die Karriere von Wolfgang Schäuble Er sitzt schon so lange im Bundestag wie kein anderer. Nun ist Wolfgang Schäuble (CDU) zum Präsident des Parlaments gewählt worden. Seine große Zeit begann 1989 als Bundesinnenminister, hier 1989 bei einem CDU-Parteitag. Foto: Harry Melchert / dpa

Die Karriere von Wolfgang Schäuble 1984 legte Wolfgang Schäuble vor dem Bundestag den Amtseid als Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes ab. Foto: Sven Simon / imago

Die Karriere von Wolfgang Schäuble Gemeinsam mit dem damaligen DDR-Innenminister Peter Michael Diestel (r.) unterzeichnete Wolfgang Schäuble (M.) am 1. Juli 1990 das „Abkommen über die Aufhebung der Personenkontrollen an den innerdeutschen Grenzen". Dieser Sonntag gilt als kaum weniger historisch als der Mauerfall selbst. Foto: Losansky, Heidi / © epd-bild / Heidi Losansky

Die Karriere von Wolfgang Schäuble Ein enges Verhältnis verband Wolfgang Schäuble über lange Jahre mit Helmut Kohl. Später wurden beide erbitterte Gegner. Foto: Franz-Peter Tschauner / dpa

Die Karriere von Wolfgang Schäuble Eigentlich wollte Kohl seinen Mitstreiter zu seinem Nachfolger als Kanzler machen – doch daraus wurde nichts. Kohl wollte nicht von der Macht lassen. Foto: REUTERS / Juergen Schwarz



Die Karriere von Wolfgang Schäuble Am 12. Oktober 1990 wurde der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in seinem Wahlkreis in Oppenau/Mittelbaden von dem 37jährigen Attentäter durch zwei Schüsse aus einem Revolver schwer verletzt. Schäuble kämpfte sich zurück ins politische Leben und ist seitdem auf den Rollstuhl angewiesen. Foto: Norbert Försterling / dpa

Die Karriere von Wolfgang Schäuble Auch das Verhältnis Schäubles zu Angela Merkel war nicht immer störungsfrei. Im Laufe der Jahre wurde Schäuble jedoch zu einem der engsten und wichtigsten Vertrauten der Bundeskanzlerin. Foto: REUTERS / Fabrizio Bensch / REUTERS

Die Karriere von Wolfgang Schäuble Als Innenminister und später als Finanzminister war Schäuble über Jahre hinweg eine Stütze der Kanzlerin im Kabinett Merkels. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Die Karriere von Wolfgang Schäuble Am 22. November 2005 leistete Wolfgang Schäuble vor Bundestagspräsident Norbert Lammert seinen Amtseid als Innenminister. Foto: Fabian Matzerath / imago

Die Karriere von Wolfgang Schäuble Schäuble pflegte als Minister meist einen unaufgeregten Ton, war in der Sache jedoch knallhart. Foto: Christina Sabrowsky / dpa



Die Karriere von Wolfgang Schäuble Auf der Regierungsbank im Bundestag war Wolfgang Schäuble in verschiedenen Rollen viele Jahre präsent. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Die Karriere von Wolfgang Schäuble Seine politische Lebensleistung brachte Wolfgang Schäuble 2005 sogar den Bambi ein. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Die Karriere von Wolfgang Schäuble Seine Urlaube verbringt Schäuble gern mit Ehefrau Ingeborg auf Sylt. Foto: Jens Kalaene / dpa

Die Karriere von Wolfgang Schäuble Zwei, die sich nicht so gut verstanden: Wolfgang Schäuble und der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis lieferten sich während der Griechenland-Euro-Krise so manche Verhandlungsschlacht. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Die Karriere von Wolfgang Schäuble Mit der Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, verbindet Wolfgang Schäuble eine verlässliche politische Partnerschaft. Foto: Christina Sabrowsky / dpa



Die Karriere von Wolfgang Schäuble Das Verhältnis Schäubles zur Presse war nicht immer einfach. Hier ein Schnappschuss von einem Hintergrundgespräch Schäubles mit Journalisten auf einem Flug nach Washington. Es war im Oktober 2017 seine letzte Reise als Finanzminister. Foto: Thomas Koehler/photothek.net / imago

Die Karriere von Wolfgang Schäuble Heute kann Wolfgang Schäuble auf fast 45 Jahre als Abgeordneter im Deutschen Bundestag zurückblicken. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Die Karriere von Wolfgang Schäuble Am 24. Oktober wurder er mit großer Mehrheit zum Präsidenten des 19. Deutschen Bundestags gewählt und löst somit seinen Vorgänger Norbert Lammert ab. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Die Karriere von Wolfgang Schäuble In seiner ersten Rede mahnt er gegenseitigen Respekt in der Politik an. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

CDU-Spendenaffäre kostete Schäuble die Posten

1998 übernahm Wolfgang Schäuble das Amt des Bundesvorsitzenden der CDU, ein Jahr später folgte der nächste Tiefschlag. Die CDU-Spendenaffäre, bei der hohe Beträge von Spendengeldern für die Partei nicht versteuert wurden, kosteten Schäuble seine Posten als Partei- und Fraktionsvorsitzender. Auch diese Krise meisterte er. Seit 2017 ist er als Bundestagspräsident im Amt – „der protokollarisch zweithöchste Mann im Staat“ – wie Markus Lanz mehrfach betonte.

Wie geht es politisch weiter für Wolfgang Schäuble? Ob er nochmal für den Bundestag antreten will, wollte Lanz wissen. Keine Antwort. Nur: „Ich finde es eine Unsitte, dass wir immer so früh die Kandidaten für Wahlen benennen“, sagte Schäuble.

„Das heißt, Sie schließen es nicht aus?“, fragte Lanz bohrend. „Ich schließe aus, dass ich ihre Frage beantworte.“