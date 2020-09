Mi, 02.09.2020, 16.35 Uhr

Tesla-Chef Elon Musk hat in Berlin Vertreter der Bundesregierung getroffen. Der US-Konzern baut nahe der Hauptstadt ein großes Werk für Elektroautos. Am Vortag besuchte Musk die Firma CureVac in Tübingen. Das Unternehmen will einen Corona-Impfstoff entwickeln.