Trump besucht kranken Bruder in New Yorker Klinik

Sa, 15.08.2020, 10.52 Uhr

Der jüngere Bruder von US-Präsident Donald Trump, Robert, liegt im Krankenhaus. Trump besuchte seinen Bruder am Freitag in einer New Yorker Klinik, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der 72-Jährige soll schwer erkrankt sein. de Trump arrivant à l'hôpital & du Marine One atterrissant à New York