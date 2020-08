Schlag gegen die Drogenkriminalität in Mexiko

Di, 04.08.2020, 07.53 Uhr

Spektakulärer Schlag gegen die Drogenkriminalität in Mexiko: In Acapulco hat die Marine mehr als zwei Tonnen Kokain an Land gebracht. Die Drogen wurden auf einem Boot von Schmugglern sichergestellt.