Mo, 03.08.2020, 16.41 Uhr

Äthiopien will den größten Staudamm in Afrika bauen und bringt damit seine Nachbarländer gegen sich auf. Die Afrikanische Union (AU) vermittelt in dem seit Jahren dauernden Streit zwischen Äthiopien, Ägypten und dem Sudan. Die Videografik erläutert den Nutzen und die Gefahren, die von Staudämmen ausgehen.