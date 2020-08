Bremen: Mann flüchtet auf Dach der Uni - Festnahme

Die Polizei hat am Freitagnachmittag einen Mann in Gewahrsam genommen, der auf das Dach eines Universitätsgebäudes in Bremen geflohen war. Zuvor soll der Verdächtige einen anderen Mann verletzt haben. Bei dem späteren Einsatz der Polizei am Freitag habe es keine Verletzten gegeben, teilte die Polizei mit. Der Mann befand sich seit dem Morgen auf dem Dach.

Die Verletzungen des anderen Mannes seien nicht lebensgefährlich, sagte Polizeisprecher Nils Matthiesen. Der Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass es sich bei dem Vorfall nicht um eine Amoklage handele.

Schwer bewaffnete Spezialkräfte waren im Einsatz. Das fünfgeschossige Uni-Gebäude wurde weiträumig abgesperrt, mehr als ein Dutzend Einsatzwagen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten waren vor Ort. Universitätsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen wurden aus dem Gebäude von der Polizei ins Freie geführt.

In der #Bibliothekstraße auf dem Campus der #Universität findet derzeit ein Polizeieinsatz nach einer Körperverletzung statt. Der Tatverdächtige befindet sich auf dem Dach eines Gebäudes. Wir informieren hier weiter.



Nach Körperverletzung: Polizei ruft dazu auf, keine Gerüchte zu verbreiten

Nähere Angaben zu der Tat machte die Polizei auch am Nachmittag nicht. Augenzeugen berichteten, dass sich zwei Menschen mit dem Verdächtigen auf dem Dach unterhielten. In der Nähe war auf dem Dach in roten Großbuchstaben das Wort „Mobbing“ gesprüht.

Die Ermittler riefen über Twitter dazu auf, keine Gerüchte zu verbreiten und keine Fotos vom laufenden Polizeieinsatz zu veröffentlichen. Es habe keine Gefahr für Außenstehende bestanden.

(dpa/ba/reb/mbr)