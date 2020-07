Spaß beim Dreh zu "The King of Staten Island"

Di, 28.07.2020, 15.39 Uhr

"The King Of Staten Island" startet diese Woche in den deutschen Kinos. Die halb autobiographische Komödie erzählt von einem jungen Mann, der in New York in den Tag hinein lebt und sich plötzlich entscheiden muss. AFPTV hat mit Regisseur Judd Apatow und Schauspieler Pete Davidson über die Dreharbeiten gesprochen.