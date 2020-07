Di, 21.07.2020, 14.24 Uhr

Mehr als neun Monate nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle an der Saale hat in Magdeburg der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter Stephan B. begonnen. Dem 28-Jährigen werden unter anderem zweifacher Mord, mehrfacher Mordversuch und Volksverhetzung vorgeworfen. from outside courthouse