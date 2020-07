Das sind die schönsten Seen in Deutschland

Die schönsten Seen in Deutschland

Für Frühaufsteher: Die Krumme Lanke in Berlin-Zehlendorf zählt zu den beliebtesten Seen der Hauptstadt. Besonders empfiehlt es sich deshalb, die Ruhe vor dem Ansturm am Nachmittag für eine frühe Schwimmeinheit zu nutzen.

Foto: dpa Picture-Alliance