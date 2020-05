Bolsonaro und Corona - drei Monate Krise in Brasilien

Di, 26.05.2020, 15.06 Uhr

Ende Februar wurde die erste Infektion mit Covid-19 in Brasilien gemeldet. Mittlerweile ist es das am stärksten von der Pandemie betroffene Land in Lateinamerika. Präsident Jair Bolsonaro scheint trotz allem von Hygiene- und Abstandsregeln wenig zu halten.