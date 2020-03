Coronavirus-Pandemie – Bilder der Krise

Das Coronavirus hat die Welt derzeit fest im Griff. Diese Fotos zeigen, wie die Menschen weltweit mit der Pandemie umgehen. Italien ist das in Europa am schlimmsten von der Ausbreitung des Coronavirus betroffene Land. In einem Krankenhaus in der Nähe von Rom behandelt ein Krankenhaus-Mitarbeiter in Schutzkleidung einen Covid-19-Patienten.

Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP