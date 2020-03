Coronavirus auf Kreuzfahrtschiff "Grand Princess"? Tausende sitzen fest

Wieder sitzen Passagiere wegen des Coronavirus auf einem Kreuzfahrtschiff fest. Die „Grand Princess“ sei vor der Küste Kaliforniens gestoppt worden, nachdem Passagiere und Crewmitglieder Krankheitssymptome gezeigt hatten. Das bestätigte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom am Mittwoch vor Journalisten.

Die betroffenen Personen sollen nun auf das Coronavirus getestet werden. Bei insgesamt elf Passagieren und zehn Besatzungsmitgliedern bestehe der Verdacht einer Infektion. Die „Grand Princess“ war auf der Rückreise von Hawaii nach San Francisco, zuvor hatte das Kreuzfahrtschiff eine Reise nach Mexico absolviert.

Coronavirus auf Kreuzfahrtschiff: 71-jähriger Mann starb an Covid-19

Dabei sei auch ein 71-jähriger Passagier an Bord gewesen, der später letztlich an der durch das Coronavirus ausgelösten Atemwegserkrankung Covid-19 starb, wie der Gouverneur und die Reederei Princess Cruises mitteilten. Der Mann war der erste Todesfall durch das Virus in Kalifornien.

Etwa 60 Passagiere, die nach der Reise nach Mexiko an Bord des Schiffes verblieben waren, seien angewiesen worden, in ihren Zimmern zu bleiben und eine medizinische Untersuchung abzuwarten. Das bestätigte die Reederei gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Unklar ist, ob sie zu den Reisenden gehören, die Symptome zeigten. Bereits am Mittwoch hatte der Krisenstab des Auswärtigen Amtes auf ein erhöhtes Quarantäne-Risiko auf Kreuzfahrtschiffen wegen des Coronavirus hingewiesen.

An Bord der „Grand Princess“ befinden sich laut Angaben von Gouverneur Newsom rund 2500 Menschen und 1150 Besatzungsmitglieder. Das Kreuzfahrtschiff gehört zu dem Unternehmen Princess Cruises, zu dem auch die „Diamond Princess“ gehört, die im vergangenen Monat wegen des Coronavirus zwei Wochen lang vor der Küste Japans unter Quarantäne gestanden hatte.

Kreuzfahrtschiff: Quarantäne von „Diamond Princess“ sorgte für Kritik

Doch es wurde Kritik an der Quarantäne laut. Hätten viele Coronavirus-Infektionen vermieden werden können? Wenn Japan die anfangs 3700 Passagiere und Crewmitglieder des Schiffs „Diamond Princess“ sofort nach Ankunft von Bord gelassen hätte, wären möglicherweise nicht so viele Menschen mit dem Erreger infiziert worden.

„Die Infektionsrate an Bord des Schiffes war rund vier Mal höher als was wir an Land in den am schlimmsten infizierten Gebieten Chinas sehen können“, erklärte Joacim Rocklöv, Professor für Epidemiologie an der schwedischen Umeå Universität.

(afp/dpa/lhel)