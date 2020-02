Wetter heute: So stürmisch geht's nach „Yulia“ und „Xanthippe“ in Deutschland weiter

Sturm, Regen und Gewitter haben Teile Deutschlands am Wochenende getroffen

Im Harz, wo es in höheren Lagen sogar Orkanböen gab, wurde eine Frau von einem Baum erschlagen

Auch der Karneval in Köln und Düsseldorf hatte unter dem stürmischen Wetter zu leiden

Die Tiefdruckgebiete „Yulia“ und „Xanthippe“ haben am Wochenende vielen Teile Deutschlands starke Wind- und Sturmböen gebracht – in einem Fall sogar mit tödlichen Folgen. Im Harz kam eine 63 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Höxter (NRW) beim Spaziergang in einem Wald bei Wernigerode (Sachsen-Anhalt) ums Leben, als sie von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Auch viele Karnevalisten im ganzen Land mussten wegen des stürmischen Wetters kürzer treten.

Der Harz war das ganze Wochenende über von extremen Böen getroffen worden. Am 1141 Meter hohen Gipfel des Brocken wurden am Samstag Böen mit 152 Kilometer pro Stunde in der Spitze gemessen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig am Sonntag. Samstagnachmittag seien immer noch 146 Kilometer pro Stunde gemessen worden.

Trotz ausdrücklicher Warnungen der Behörden, Waldgebiete und Wanderrouten im Harz zu meiden, begaben sich mehrere Touristen am Brocken in Lebensgefahr. „Volksstimme“ und „Mitteldeutsche Zeitung“ zeigten Bilder von Wanderern, die in Schräglage auf dem Berg stehen. Einige lagen oder saßen auf dem Boden. Auch ein Fahrzeug der Bergrettung und sogar ein Hund waren zu erkennen.

„Yulia“ bringt Karneval in Köln und Düsseldorf durcheinander

Sturmschäden in Düsseldorf: Zwei Kräne haben sich im Wind gedreht, einer traf ein Hochhaus. Foto: David Young / dpa

Zu wetterbedingten Schäden, Verkehrsunfällen oder Straßensperrungen war es nach Auskunft der Polizei und des Lagezentrums im Magdeburger Innenministerium im Harz nicht gekommen. Allerdings dürfte es in der Region in den nächsten Tagen kaum ruhiger werden: Tief „Yulia“ bringt Sachsen-Anhalt die nächste Sturmfront, für den Oberharz gilt bis Montag eine Unwetterwarnung des DWD.

„Yulia“ hat am Sonntag im Westen Deutschlands für Sturm, Schauer und Gewitter gesorgt. In mehreren Städten Deutschlands, darunter in den Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln, sagten die Organisatoren geplante Karnevalsumzüge ab. Für den Nachmittag rechnete der DWD von Ostwestfalen über das südliche Niedersachsen bis nach Sachsen mit schweren Sturmböen, die auf den Bergen auch zu Orkanböen geraten könnten. Vor allem in der Mitte Deutschlands sollte es zudem kräftig regnen.

„Zehra“ – Das nächste Tief rückt an und bringt Sturm mit

Für Montag sagen Wetter-Experten die Ankunft des nächsten Tiefdruckgebiets in Deutschland voraus: „Zehra“. Vor allem in der Westhälfte Deutschlands könnte es deswegen mit vereinzelt starken Windböen weitergehen – bei Temperaturen von 10 bis 16 Grad.

• Mehr zu den Themen Wetter und Stürme der letzten Tage:

Europa wurde in den vergangenen Tagen gleich mehrfach von starken Stürmen getroffen. „Dennis“ sorgte vor allem in Großbritannien für extremes Wetter und Schäden. Unter anderem zwang es einen Etihad-Piloten in London-Heathrow zu einer spektakulären Landung eines Airbus A380 – hier im Video . Außerdem treib ein Geisterschiff an die irische Küste – nach Hunderten Kilometern auf dem Atlantik.

In Deutschland hatte Tief „Victoria“ zuvor für Überschwemmungen gesorgt. In Spanien starben Ende Januar 13 Menschen, als Teile des Landes von Sturmtief „Gloria“ getroffen wurden.

(br/dpa)