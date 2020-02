Ist das Banksy? Galerie zeigt angeblich Streetart-Künstler

Zwei Besucher sehen sich das Bild des Streetart Künstlers JPS (Jamie Paul Scanlon) an, das angeblich Banksy zeigt.

Ist das Geheimnis um sein Aussehen jetzt gelüftet? Oder handelt es sich nur um PR in eigener Sache? Eine Galerie in Berlin zeigt ein Gemälde, das den mysteriösen Streetart-Künstler Banksy darstellen soll. Die hyperrealistische Darstellung des britischen Banksy-Kollegen JPS (Jamie Paul Scanlon) wolle das Geheimnis um Banksys Aussehen offenbaren, wie die Galerie Kultur-Späti am Freitag mitteilte.

Das Werk „The Emperors New Clothes“ (Des Kaisers neue Kleider) zeigt einen Mann mit Brille und dunklem Haar, der nackt auf einem Bürgersteig mit einer Spraydose und einer Künstlermappe läuft. Im Hintergrund ist das Aktionshaus Sotheby’s zu sehen.

Banksy – Berliner Galerie zeigt angeblich den Streetart-Künstler

Eine Bestätigung für die Identität des Künstlers gab die Galerie auf Anfrage nicht, die Darstellung von JPS sei aber glaubhaft, wie eine Sprecherin von Galerist Thomas Potter sagte. JPS stamme aus dem Ort Weston-super-Mare im Südwesten Englands und sei mit Banksy bekannt.

So habe JPS beispielsweise in Weston-super-Mare am Bansky-Projekt „Dismaland“ mitgearbeitet, einer Parodie auf den Freizeitpark Disneyland.

Neben der vermeintlichen Banksy-Darstellung zeigt die Galerie rund 100 weitere Bilder in der Ausstellung „Facing Banksy“, die sich mit der Frage nach der Autorenschaft der Street-Art-Bewegung beschäftigt.

Pünktlich zum Valentinstag hatte Banksy seiner Heimatstadt Bristol ein neues Werk geschenkt: Auf seinem Instagram-Account und seiner Webseite bekannte er sich in der Nacht zu Freitag zu einem Kunstwerk auf einer grauen Hauswand.

Zu sehen ist ein Mädchen, das mit einer Steinschleuder in der Hand Richtung eines riesigen Kleckses aus roten Rosen zielt. Banksys Identität gibt immer wieder Rätsel auf. Einen Namen machte er sich mit seinen gesellschaftskritischen und meist kontroversen Motiven. Seine Graffiti erscheinen meist überraschend. (dpa/fmg)