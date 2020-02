Rammstein: Till Lindemann sorgt für Eklat und wirft mit Fisch um sich

Hannover. Eklat beim Tour-Auftakt von Rammstein-Sänger Lindemann in Hannover: Zu „Fish on“ bewirft er sein Publikum mit zerstückelten Fischen.

Eklat bei einem Rammstein-Konzert: Till Lindemann zerhackte Fisch und bewarf das Publikum damit

In den sozialen Netzwerken sorgte der Auftritt von Lindemann vor allem für negative Kommentare

Hinterher sorgt er mit einer Ankündigung für Wirbel: Das neue Video „Till the End“ wurde auf der Erotikplattform „Visit-X“ veröffentlicht

Es ist bereits das zweite Mal, dass „Lindemann“ ein Video auf der Porno-Seite veröffentlicht

Till Lindemann, Sänger der deutschen Rockband Rammstein, sorgte beim Auftakt seiner Tour in Hannover für einen Eklat. Er zerstückelte tote Fische und warf deren Einzelteile ins Publikum.

Zum Song „Fish On“ hängte sich Till Lindemann einen Bauchladen um. Zerhackte darauf kleine, tote Fische. Und warf die Stücke ins Publikum. Dabei handelte es sich wohl tatsächlich um echte Fische, wie das Musikmagazin „Rolling Stone“ berichtet. Wie reagierten die Fans auf die fischige Attacke ?

Rammstein-Sänger Till Lindemann provoziert weiter

Ein Video auf YouTube zeigt die Szene. Dabei ist zu sehen, dass einige der Konzertbesucher sogar versuchen, die anfliegenden Fische zu fangen. Doch in den Kommentaren schlägt Till Lindemann viel Kritik entgegen: „Wie geschmacklos“, kommentiert ein YouTube-Nutzer. Ein anderer schreibt, dass es ihn ärgerlich mache, zu sehen, wie jemand Lebewesen wegwerfe.

Doch Till Lindemann provozierte direkt weiter. Am Abend des Valentinstages sollte um 20 Uhr ein neues Video mit dem Titel „Till the End“ der neuen Gruppe von Rammstein-Frontmann Lindemann erscheinen – allerdings weit abseits der sonst üblichen Plattformen.

Till Lindemann provoziert auch mit Musikvideo auf Pornoseite

Denn schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage veröffentlichte die Gruppe ein exklusives Video auf dem Erotikportal „Visit-X“. Das berichtet die „Volksstimme“. Auf dem Vorschaubild des neuen Videos auf der Pornoseite ist Lindemann mit seiner Co-Darstellerin, Gesichtsbemalung und einigen „Hilfsmitteln“ zu sehen. Darunter wird das Video zum Preis von 3,99 Euro angeboten.

Das muss man über die Band wissen: Ist Rammstein eigentlich rechts?

Das vor wenigen Tagen erschiene Video „Platz Eins“ war wiederum auch nicht das erste „Lindemann“-Video, das auf Zartbesaitete etwas verstörend wirken könnte – auch der Clip zur ersten Singe „Knebel“ sorgte bereits für Aufregung.

Jetzt erst Solo-Tournee – im Sommer folgt die Tour mit „Rammstein“

Lindemann ist noch bis Ende März mit seiner Tour unterwegs. Seine Konzerte in Köln, Offenbach, München und Leipzig sind allerdings ausverkauft. Wer Lindemann trotzdem noch live sehen will, muss weiter fahren – denn viele Konzerte finden in Osteuropa statt. Im Sommer tourt Lindemann dann mit „Rammstein“ durch Nordamerika.

