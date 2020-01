Hilferuf per Snapchat – Polizei rettet 14-jährige Entführte

Der einstige Hype um Snapchat hat sich längst gelegt, im US-Bundesstaat Kalifornien ist die App für ein entführtes Mädchen aber zur Rettung geworden. Die 14-Jährige setzte über den Onlinedienst einen Hilferuf an ihre Freunde ab – und konnte so von der Polizei gefunden werden.

Das Mädchen habe ihre Freunde am Dienstag über die App alarmiert, wie die Polizei der Stadt San José am Freitag mitteilte. Die Freunde hätten so den Aufenthaltsort, ein Motel in San José, herausgefunden und sich an die Polizei gewandt.

Am Motel konnte die Polizei am Dienstag zunächst einen Verdächtigen festnehmen. Zwei weitere Männer wurden am Mittwoch festgenommen.

Hilferuf per Snapchat: 14-Jährige unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht

Das Mädchen wurde offenbar mehrfach sexuell missbraucht: Ein 55-jähriger Verdächtiger hatte die 14-Jährige nach Polizeiangaben vor der Entführung getroffen und ihr Drogen verabreicht. Der 55-Jährige habe dann zwei weitere Verdächtige herbeigerufen.

Zusammen zerrten sie das Opfer in ein Fahrzeug, wo sie von dem 55-Jährigen mutmaßlich vergewaltigt wurde. Anschließend seien sie in das Motel gefahren. Dort sei die 14-Jährige erneut missbraucht worden.

Apps und Online-Dienste – Mehr zum Thema:

