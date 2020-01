Oscar-Nominierungen: Welche Filme und Stars gehen ins Rennen?

Die Filmbranche blickt am Montag gespannt nach Hollywood: In Los Angeles werden am Nachmittag (gegen 14.15 Uhr MEZ) die Oscar-Nominierungen bekanntgegeben. Wer rückt einen Schritt näher an die begehrte Trophäe?

Wie in jedem Jahr werden mehrere Favoriten gehandelt. Bei den Filmen dürfen sich etwa die Netflix-Produktion „The Irishman“, der Kriegsfilm „1917“, Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“, die Tragikomödie „Marriage Story“ und der düstere Thriller „Joker“ Hoffnungen machen.

Bei den Schauspielerinnen und Schauspielern dürften Stars wie Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Adam Driver, Renée Zellweger, Scarlett Johansson und Saoirse Ronan eine Oscar-Nominierung ergattern.

Oscars 2020 – kein deutscher Film im Rennen

Die Trophäen werden am 9. Februar im Dolby Theatre in Hollywood zum 92. Mal vergeben. Ein deutscher Film ist nicht vertreten. Der für den sogenannten Auslands-Oscar eingereichte Spielfilm „Systemsprenger“ von Regisseurin Nora Fingerscheidt hatte es nicht in die Auswahl geschafft. Alles Wichtige zur Oscar-Verleihung 2020.

Als Gradmesser für den prestigeträchtigsten Preis der Filmbranche bieten zuvor die Golden Globes. Eine Auszeichnung gab es dort für den Film „1917“, Moderator Ricky Gervais schockte mit Missbrauchs-Witzen.

(cho)