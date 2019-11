Rügenwalder Mühle postet Werbung und kassiert Shitstorm

Der Wursthersteller Rügenwalder Mühle hat seit Sortiment erweitert. Seit einiger Zeit finden sich neben den herkömmlichen Fleisch-Produkten auch vegetarische Ersatzprodukte. Fast 40 Prozent des Umsatzes macht Rügenwalder Mühle inzwischen mit vegetarischen Produkten.

Das sorgt nicht bei allen Kunden für Begeisterung. Weil das Unternehmen stramm auf Fleischersatz-Produkte setzt, zieht es Zustimmung und Ablehnung im Lager der Fleisch-Befürworter bzw. -Abstinenzler auf sich.

Dabei ist immer wieder erstaunlich, welche Wut und Wortgefechte ein einfaches Lebensmittelprodukt auf Twitter auslösen kann. Zwei Seiten, die sich, nun ja, zerfleischen. Mal wieder. Auch mit stinknormaler Werbung. Unter einem Post der Firma laufen die radikalen Kommentare fast schon über. „Ganz großes Uff in die Runde“, schrieb Youtuber Rezo zu der „Debatte“.

Viele Nutzer kritisieren den Hersteller dafür, vor allem auf vegetarische Produkte zu setzen. Andere wiederum kritisieren, dass Rügenwalder Mühle einerseits für Umweltschutz werbe, andererseits aber auf Plastik setze. Viele Nutzer sprangen der Firma zur Seite. Die bedankte sich wiederum für die Solidarität.

Rügenwalder Mühle kassiert Shitstorm – Darum geht es:

Rügenwalder Mühle setzt konsequent auf Fleischersatzprodukte

Fast 40 Prozent des Umsatz erzielt der Hersteller inzwischen mit alternativen Produkten

Nicht alle Kunden sind begeistert, ein Beitrag sorgte nun für ein Shitstorm

Viele Nutzer bekundeten Solidarität

Die Firma bedankte sich dafür

Dabei stößt das Unternehmen an anderer Stelle auch produktiveren Austausch an. Auf Instagram veröffentlichte die Rügenwalder Mühle einen kurzen Clip mit einem Gespräch mit Sebastian Klaus, Professor für Verpackungstechnik an der Beuth Hochschule für Technik Berlin.

Darin geht der Fachmann auf die Frage ein, warum die Firma ihre Produkte in Plastik verpackt und nicht in Glas. Daran stören sich nämlich viele der umweltbewussten Kunden. Der Professor sagt darin: „Um eine Glasverpackung herzustellen, brauchen Sie unheimlich viel Energie.“ Und mit einem Ein-Weg-Glas komme man nie in die Nähe der Ökobilanz von Kunststoffverpackungen.

Soviel Plastik verbraucht eine Familie Soviel Plastik verbraucht eine Familie Bunt, formschön, praktisch: Plastik ist ein begehrtes Material. Als Verpackung sorgt es aber für immer größere Müllberge – und die belasten die Umwelt, vor allem das Meer. Muss das sein? Morgens einen Coffee to go in der U-Bahn, mittags einen knackigen Salat aus dem Kühlregal und abends die Lieferung vom Vietnamesen um die Ecke. Was nach dem Alltag vieler Großstadtmenschen klingt, hat eine Kehrseite: Ein Tag wie dieser produziert pro Person rund einen Eimer voll Plastikmüll, vom Becher bis zur Sushi-Box. Diese Fotostrecke zeigt Familien und ihren wöchentlichen Plastikverbrauch, obwohl sie schon versuchen, ihn zu reduzieren. Foto: SERGIO PEREZ / REUTERS Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Soviel Plastik verbraucht eine Familie In der japanischen Stadt Yokohama lebt die Kleinfamilie von Eri Sato (r.), ihrem Mann Tasuya und Töchterchen Sara. Auch sie zeigen ihren Müll, den sie pro Woche produzieren. „Ich denke, es gibt kein Entkommen vor dem Plastikmüll. Ich sehe ihn auf Straßen, in den Bergen, unter Wasser. Er ist überall. Wir versuchen, unseren CO2-Fußabdruck so gut wie möglich zu reduzieren. Wir sind uns der Auswirkungen bewusst, die unsere Entscheidungen auf die Umwelt haben können. Wir versuchen den Verbrauch von Kunststoffen zu reduzieren. Diese Mentalität gilt sowohl für den täglichen Einkauf als auch für Kleidung und viele andere Produkte. Recycling ist für uns in der Regel die letzte Option. Unsere Zahnbürste besteht aus Bambus und wir verwenden wiederverwendbare Einkaufstaschen, wann immer wir können.“ Foto: KIM KYUNG-HOON / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Soviel Plastik verbraucht eine Familie Alexander Raduenz lebt mit Berit und den zwei Kindern Zoe und Yuna in Berlin. „Wir versuchen, unseren CO2-Fußabdruck so weit wie möglich zu reduzieren. Wenn Alternativen zu Kunststoff verfügbar sind, verwenden wir sie.“ Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Soviel Plastik verbraucht eine Familie Audrey Gan lebt mit ihrem Mann Leow Yee Shiang und dem dreijährigen Sohn Kyler in Singapur (Asien). Sie sind durch ihren buddhistischen Glauben auf den Plastikverbrauch aufmerksam geworden. Der ganze Müll füge den Lebewesen auf der Erde Schaden zu. Sie versuchen, sich dem Konsumzwang zu entziehen. Unnötige Dinge nicht zu kaufen. Wenn sie sich doch mal nach einem Bubble Tea zum Mitnehmen sehnen, bringen sie ihren eigenen Becher mit. Sohn Kyler bekommt im übrigen Stoffwindeln. Foto: FELINE LIM / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Soviel Plastik verbraucht eine Familie Der wöchentliche Plastikverbrauch von Tatiana Schnittke, ihrem Mann Yaniv Ben-Dov und Sohn Jonathan aus Tel Aviv (Israel) ist recht gering. Foto: CORINNA KERN / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Soviel Plastik verbraucht eine Familie In Wenham/Massachusetts (USA) leben Brandy Wilbur (2.v.l.), Anthony Wilbur und die Kinder Sophie (l.) und Andrew unter einem Dach. Auch sie versuchen, den Plastik-Verbrauch zu reduzieren. Sie benutzen Edelstahl-Wasserflaschen und bringen ihre eigenen Kaffeebecher mit. Einweg-Kunststoffe wie Strohhalme, Becher und Flaschen vermeiden sie so gut es geht. Sie kritisieren, dass Vieles unnötig in Plastik verpackt wird. Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Soviel Plastik verbraucht eine Familie Diese Foto-Kombination zeigt den wöchentlichen Plastikverbrauch von Natalia Lyritsis (l.), Alexandra Patrikiou und den zwei Kindern Alice (2. v.r.) und Vassilis. Auch sie achten auf ihre Mülltrennung und kaufen Produkte aus recycelten Materialien. „Der Einsatz von Alternativen zu Plastik sollte mit Initiativen und Kampagnen kombiniert werden, um das Bewusstsein zu schärfen und einen größeren Konsens zu schaffen.“ Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Soviel Plastik verbraucht eine Familie Zahnbürsten aus Bambus, Haarseife statt Shampoo aus der Plastikflasche, lokales Gemüse wird auf dem Markt gekauft anstatt im Supermarkt: Das ist das Credo von Tanmay Joshi (l), Ehefrau Mughda Joshi (r.), Sohn Kabir und den Großeltern Manohar Joshi und Vandana Joshi aus Mumbai in Indien. Foto: DANISH SIDDIQUI / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Soviel Plastik verbraucht eine Familie Lauren Singer aus Brooklyn (27) – ehemalige Umweltwissenschaftlerin – und ihr nicht wiederverwertbarer Plastikmüll von Jahren! Sie ist Gründerin und Inhaberin des Package Free Shop, einem Unternehmen, das Produkte mit dem Ziel verkauft, eine positive Umweltauswirkung mit wenig bis null Plastikmüll zu erzeugen. Foto: PAUL HANNA / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Soviel Plastik verbraucht eine Familie Gaspar Antuna (l), Elena Vilabrille und Sohn Teo leben in Madrid (Spanien). Sie versuchen ihren Konsum einzuschränken und möglichst aus zweiter Hand zu kaufen. Sie wünschen sich mehr Informationen und Aufklärung. Foto: PAUL HANNA / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Soviel Plastik verbraucht eine Familie Familie Downie lebt in Pitlochry (Schottland). Mutter Karen sagt, dass sie und ihre Familie soviel wie möglich recyceln. Plastikmüll zersetzt sich nicht und stellt eine ernste und irreversible langfristige Bedrohung für die Gesundheit unseres Planeten dar. Alternativen gibt es in vielen Fällen bereits, aber es scheint, dass sie aus Bequemlichkeit nicht ausreichend genutzt werden. Plastik ist einfach zu günstig und einfach. Hersteller, Einzelhändler und Regierungen müssen mehr tun.“ Foto: RUSSELL CHEYNE / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Soviel Plastik verbraucht eine Familie Roshani Shrestha (2. v.r.) gibt ihre Plastiktüten den Gemüseverkäufern zurück, damit sie sie wiederverwenden können, anstatt eine neue zu verwenden. Wir würden gern mehr Alternativen zu Plastik verwenden, aber es ist nicht möglich. Die meisten Produkte sind schon in Plastik eingepackt, wenn wir sie kaufen.“Roshani lebt mit ihrem Mann Indra Lal Shrestha (2. v.l.) und den Söhnen Ejan Shrestha (l.) und Rojan Shrestha in Katmandu (Nepal). Foto: NAVESH CHITRAKAR / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Soviel Plastik verbraucht eine Familie Familie Ponce aus dem spanischen Arriate sorgt sich um den Planeten Erde. Sie achten auf ordentliche Mülltrennung. Ihre Plastikverbrauch nimmt jeden Tag ab. Foto: JON NAZCA / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mehr Fragen lässt der Clip nicht zu. Zum Beispiel, was denn mit Mehrweg-Gläsern wäre? Oder einem Verkauf an der Fleischtheke mit Papierverpackung? „Was wäre denn mit Verpackungen aus Hanf oder aus Maisstärke?“, fragt auch ein Nutzer. Ob das wirklich gute Werbung für das eigene Produkt ist, sei mal dahingestellt.

Rügenwalder Mühle bedankt sich

In einem weiteren Beitrag auf Twitter bedankte sich der Hersteller für die Solidarität von Nutzern. „Wenn aus Gegenwind Antrieb wird. Danke für eure Solidarität“, schrieb Rügenwalder Mühle. Auch darunter sammeln sich weitere ermutigende Kommentare:

„Mich haben die veganen und vegetarischen Produkte überzeugt. So kann ich auch unsere traditionellen Familienrezepte ohne Fleisch kochen, z.B. Bolognese Sauce. Kind und Mann waren auch begeistert.“

„Dieses Aufeinander-Losgehen bringt nichts. Menschen haben sich noch nie geändert nur weil andere Meinen ihnen etwas vorschreiben zu müssen. Das gibt’s leider auf beiden Seiten.“

„Ihr macht das großartig!“

Vegetarische Fleischersatzprodukte nicht nur bei Rügenwalder Mühle

Burger King: Ab sofort gibt's den Whopper fleischlos Burger King- Ab sofort gibt s den Whopper fleischlos

So oder so. Fleischlose Produkte sind bundesweit weiter im Kommen. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Nielsen steigt der Wert der im Einzelhandel verkauften vegetarischen Produkte deutlich an. Doch es gibt Streit: So sollen vegetarische Nahrungsmittel keine Fleisch-Bezeichnungen mehr tragen dürfen – so zumindest fordern es EU-Politiker.

Längst überzeugen aber nicht alle Veggie-Fleisch-Produkte. So strafte „Öko-Test“ ein paar vegane Burger ab. Ob er bei Burger King besser schmeckt? Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, ebenfalls einen fleischlosen Veggie-Whopper einzuführen.

Zwischen Mitte 2018 und Mitte 2019 sei Veggie-„Fleisch“ in Höhe von 163,1 Millionen Euro über die Ladentheken gegangen. Ein Zuwachs von zehn Prozent – im Vergleich zum Vorjahr. Auch ein untrügliches Zeichen: Rügenwalder Mühle stellte vor kurzem die Currywurst-Produktion ein. (bekö/les/dpa)