Hartz-IV-Empfänger verheimlichte Amt hohe Casino-Gewinne

Hartz IV: Alles, was man über die Sanktionen beim Arbeitslosengeld II wissen muss.

Hartz-IV -Sanktionen: So hart geht der Staat gegen Arbeitslose vor

Berlin. Ein Hartz-IV-Empfänger hat hohe Gewinne in Online-Casinos nicht dem Jobcenter gemeldet. Das kam raus. Er will gar nicht gewonnen haben.

Hat ein Hartz-IV-Empfänger das Jobcenter betrogen? Ein 30-Jähriger steht vor Gericht, weil er Casino-Gewinne in Höhe von 78.000 Euro nicht beim Amt gemeldet hat. Das ist nicht legal, derartige Gewinne wirken sich regelsatzsenkend aus. Wenn die Mitarbeiter denn davon erfahren.

In Köln sind Ermittler dem 30-Jährigen auf die Schliche gekommen, der mehrere vierstellige Gewinne auf seinem Konto eingehen hatte, dann sogar 12.000 und 50.000 Euro – Absender immer wieder das Online-Casino, in dem er offenbar gut abräumte. Die Eingänge kommen in einem Zeitraum von zweieinhalb Monaten. Donnerstag musste er vor den Richter.

Casino-Gewinne nicht Jobcenter gemeldet – überraschende Wende

Im Gerichtssaal, berichtet der „Express“, dann eine Überraschung: Denn der Mann hatte die Summen nach eigenen Angaben gar nicht selbst gewonnen. Im Gegenteil: Sein Ehemann, von dem er inzwischen getrennt lebe, habe das Glück auf seiner Seite gehabt. Die beiden hatten sich im Casino kennen gelernt, er selbst sei früher spielsüchtig gewesen.

Die Summen aus den Gewinnen habe er aber eben nicht selbst erspielt. Dass sie bei ihm einliefen, sei schlicht ein Gefallen an seinen ehemaligen Partner gewesen. Denn der habe mitten in der Privatinsolvenz gesteckt, gab der Angeklagte laut der Zeitung an. Und da habe er eben helfen wollen, dass das Geld bei ihm bleibe.

Das ändert für das Gericht aber wohl erst einmal nichts daran, dass es Einkünfte für den 30-Jährigen waren. Und selbst, wenn das Geld nicht für ihn bestimmt war, hat er ein Problem: Dann würde der Tatbestand der Geldwäsche vorliegen – wollte er wirklich verhindern, dass der insolvente Ex sein gewonnenes Geld abgeben muss.

Jetzt geht es auch um Geldwäsche

Vor Gericht gab der Hartz-IV-Empfänger dann auch an, sich „mitschuldig“ zu fühlen, er wolle laut „Express“ die ausstehende Summen an das Jobcenter begleichen. Es geht um 12.000 Euro, die das Amt zu viel gezahlt hat.

Ein Urteil fällte der Richter jedoch nicht – denn nun soll der ehemalige Partner befragt werden, ob die Geschichte denn so überhaupt stimmt. Der Angeklagte hat sich beziehungstechnisch offensichtlich zwischenzeitlich weiterentwickelt. Er lebt nun mit seiner Freundin und deren Tochter zusammen.

Sollte der Tatbestand der Geldwäsche erfüllt sein, droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe – genau wie für den Leistungsbetrug.

Gewinne müssen zwingend angegeben werden

Laut Gesetz gelten Geldgewinne aus jeglichen Formen des Glücksspiels als einmalige Einnahme. Diese sind zwar nicht zu versteuern, müssen dem Amt aber mitgeteilt werden. Laut Gesetz dürfen arme und verschuldete Menschen überhaupt nicht spielen – der Bezug von Hartz-IV schließe Menschen allerdings nicht grundsätzlich davon aus.

Vor Kurzem wollte ein Jobcenterr 74..000 Euro von einem Empfänger, dessen Haus zu groß sei. Gerade Wohnen ist ein großes Thema: Jeder Fünfte bekommt nicht genug Geld für die Miete. Empfänger ohne Partner sollen bald mehr Geld bekommen.