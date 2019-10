Diese Insta-Stars zeigen, dass man nicht perfekt sein muss

View this post on Instagram

Angekommen in Berlin.😊👌 Den halben Tag habe ich mir die Füße platt gelaufen...hauptsächlich für die #allefürsklima Demonstration. 💪🌍 Richtig schön war es mit den Menschen in den Straßen.🕺🏻🚶🏼‍♀️💃🏾 Jetzt bin ich gerade essen und freue mich schon wahnsinnig auf die Glow morgen und bin schon ein wenig aufgeregt. 😇 Ich werde nämlich auch ein paar Worte dort zum Thema #acnepositivity sagen und auch darüber sprechen, wie sehr Instagram verbindet und mich und andere Beteoffene stark macht. 💯 #hautsachegemeinsam Für diese Chance im Pressegespräch dabeizusein bin ich sehr dankbar und danke auch euch hier! 🤗 #berlin #hairsandstyles #hairclip