Emmys 2019 – Die besten Outfits der Stars

Es ist einer der renommiertesten Preise für TV-Produktionen: In Los Angeles sind die Emmys 2019 vergeben worden. Und Billy Porter weiß, wie man ein Statement abgibt, auch modisch. Zu den Oscars kam er in Smoking-Robe, zu den Emmys kam der „Pose“-Schauspieler in schimmernden Schlaghosen-Nadelstreifen-Anzug.

Foto: Frazer Harrison / Getty Images