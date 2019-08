Radfahrer soll Mann erschossen haben – Haftbefehl beantragt

In Berlin hat offenbar ein Fahrradfahrer einen Mann erschossen. Die Tat geschah am Freitagmittag – nun wurde Haftbefehl gegen den Verdächtigen beantragt. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter mit.

Der Mann war bereits am Freitagnachmittag festgenommen und am Samstag dem Haftrichter vorgeführt worden. Zu seiner Identität ist noch nichts bekannt. Er soll das Opfer in den Kopf geschossen haben.

Die Tatwaffe – eine Pistole – wurde am Freitagabend von Tauchern in der Spree gefunden, einige Hundert Meter vom Tatort entfernt. Auch das Fahrrad soll dort gefunden worden sein.

Tötungsdelikt von gestern in Moabit: Heute Nachmittag erfolgt die Vorführung des Tatverdächtigen zum Erlass eines Haftbefehls wegen Mordes. Weitere Einzelheiten werden nach der Entscheidung des Gerichts veröffentlicht. — GenStA Berlin (@GStABerlin) August 24, 2019

Über das Motiv des mutmaßlichen Täters ist bisher nichts bekannt. Auch ist unklar, in welcher Beziehung der mutmaßliche Täter und das Opfer zueinander standen. Weitere Einzelheiten sollten nach der Entscheidung des Gerichts veröffentlicht werden, hieß es.

Nach Informationen der „Bild“ soll das Opfer ein islamistischer Gefährder gewesen sein. Dafür gibt es keine Bestätigung. Die Staatsanwaltschaft war für Nachfragen am Freitag nicht mehr zu erreichen. Wie viele Schüsse abgefeuert wurden, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Schüsse in Berlin-Moabit: Zeugen alarmierten die Polizei

Ein Polizei-Sprecher sagte, Zeugen hätten die Polizei alarmiert. Sie hätten berichtet, dass sie einen oder mehrere Schüsse gehört hätten. Laut Twitter-Mitteilung waren viele Einsatzkräfte vor Ort. Die Tat soll im sogenannten Kleinen Tiergarten im Berliner Stadtteil Moabit passiert sein.

Oberstaatsanwaltschaft Ralph Knispel sagte, das Opfer sei durch den Park gelaufen, als es getötet wurde. Die Polizei war mit vielen Beamten am Tatort. Sie sperrten den Bereich mit rot-weißem Flatterband ab und schirmten die Leiche in einem blauen Zelt ab. Laut Staatsanwaltschaft wurden Tatspuren am Körper sowie an der Kleidung entdeckt.

