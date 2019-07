Deutsche Urlauberin mutmaßlich auf Mallorca vergewaltigt

An der Playa de Palma soll eine deutsche Urlauberin vergewaltigt worden sein (Archiv-Foto).

Am Wochenende sollen zwei Frauen auf Mallorca Opfer sexueller Gewalt geworden worden sein. Eine der Frauen ist eine deutsche Touristin. Die 20-Jährige soll an der Playa de Palma mutmaßlich vergewaltigt worden sein.

„Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag“, bestätigte ein Sprecher der Nationalpolizei am Montag. Eine weitere Frau sei in der gleichen Nacht ebenfalls Opfer sexueller Gewalt geworden und im Krankenhaus behandelt worden, habe aber keine Anzeige erstattet.

In diesem Fall könnten zur Nationalität und dem Ort des Angriffs deshalb keine Angaben gemacht werden, so der Sprecher. Weitere Informationen wolle die Polizei nicht herausgeben, weil derzeit ermittelt werde.

Vergewaltigung auf Mallorca? Deutsche lernte Mann in einem Lokal kennen

Die Zeitung „Diario de Mallorca“ berichtete, die deutsche Touristin habe bei der Polizei angegeben, in einem bekannten Lokal an der Partymeile Playa de Palma einen spanischsprachigen Mann kennengelernt zu haben, mit dem sie später zum Strand gegangen sei.

Dort habe dieser die 20-Jährige ausgezogen und zum Sex gezwungen, soll die Frau den Beamten erzählt haben. Eine ärztliche Untersuchung im Krankenhaus soll Hinweise auf eine Vergewaltigung bestätigt haben, berichtete das „Mallorca Magazin“.

Anfang Juli protestierten Demonstrantinnen gegen den Umgang der Justiz mit sexuellem Missbrauch. Foto: Matthias Oesterle / dpa

Anfang Juli hatte die Vergewaltigung einer 18-jährigen deutschen Mallorca-Urlauberin Schlagzeilen gemacht. Vier Deutsche wurden der Gruppenvergewaltigung auf Mallorca beschuldigt. Zwei der Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Kurz nach dem Angriff gab es in mehreren Orten der Baleareninsel Demonstrationen gegen Gewalt gegen Frauen.

Deutscher Tourist auf Mallorca ertrunken

Mitte Juli war auf Mallorca ein Deutscher ertrunken . Der Urlauber war an der Playa de Palma in der Nähe des berühmten Strandlokals „Ballermann 6“ vermutlich beim Baden ertrunken. (dpa/msb)