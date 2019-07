„Hart aber fair“ über die Klimakrise: Warum der Wald stirbt

Berlin. Die Haare des Eichenprozessionsspinners und stehende Wetter: Bei „Hart aber fair“ zum Thema Klimawandel konnte man richtig was lernen.

Was sagen eigentlich Landwirte und Waldbesitzer zum Klimawandel? Bei „Hart aber fair“ konnte man am Montagabend erfahren, was wirtschaftlich Betroffene über die Entwicklung denken. „Dürre Felder, brennende Wälder – ist das noch Wetter oder schon unsere Zukunft?“, lautete der etwas kryptische Titel der Sendung.

Diskutiert wurde das Thema vom Landwirt Joachim Rukwied, dem Waldbesitzer Franz Prinz zu Salm-Salm und Agrarministerin Julia Klöckner sowie dem Meteorologen Sven Plöger und dem Journalisten Franz Alt.

Wälder, die am Ende sind

Schnell machte diese Runde klar, dass der Klimawandel kein abstraktes Zukunftsproblem ist – sondern schon jetzt konkrete Auswirkungen hat. „Es ist eine schreckliche Situation“, beschrieb der Prinz zu Salm die Lage in den Wäldern. Viele Bäume seien noch vom vergangenen Trockensommer gebeutelt und würden nun durch die neuerliche Dürre absterben.

Das hat Folgen, zum Beispiel für den Klimaschutz, denn Bäume sind wichtige CO2-Speicher. Doch es geht auch um die Menschen: Weil derzeit viel Holz durch Schädlinge und extreme Wetter anfalle, sei der Preis völlig am Boden, berichtete zu Salm. Viele Waldbauern könnten sich deshalb nicht mal mehr leisten, die Flächen zu bewirtschaften.

Immerhin: Bei den normalen Bauern sieht es in diesem Jahr wohl etwas besser aus. „Wir erwarten eine knappe Durchschnittsernte“, sagte Bauernpräsident Rukwied. In manchen Regionen sei es viel zu trocken, andere hätten etwas mehr Wasser abbekommen.

Vom Eichenprozessionsspinner bis zu stehenden Wettern

Sonderlich kontrovers war die Runde bei diesen und anderen Punkten nicht. Dafür aber sehr informativ – man konnte richtig was lernen. Zum Beispiel, dass die für den Menschen gefährlichen Haare des gefürchteten Eichenprozessionsspinners Wälder auf Jahre verseuchen können, weil sie sich so gut halten.

Oder, dass es in den deutschen Wäldern so viele Monokulturen gibt, weil Reparationen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg teilweise mit Holz gezahlt wurden. Die Fällungen wurden mit schneller Wiederaufforstung kompensiert, bei der nicht auf ausgewogene Bepflanzung geachtet wurde.

Julia Klöckner. Foto: Britta Pedersen / dpa

Und dann war da noch Sven Plöger, der eindrücklich schilderte, warum Wetterperioden immer länger werden. Wetter entstehe, vereinfacht gesagt, durch die Temperaturunterschiede am Äquator und an den Polen, erklärte der ARD-Meteorologe.

Je größer diese seien, desto mehr Wind gebe es. Da sich die Temperaturen an den Polen aber erhöhten, gebe es weniger starke Winde: Dadurch würden Hochs und Tiefs länger „stehen bleiben“.

Der Dialog des Abends

Für ein bisschen Spaß war zwischendurch dann auch noch Zeit. Gastgeber Plasberg lobte etwa ironisch zur richtigen Zeit, wie übereinstimmend Ministerin Klöckner und Bauernpräsident Rukwied Angriffe gegen die Bauern abwehrten.

Und als Klöckner kurze Zeit später daran zweifelte, ob sie 2030 noch Ministerin sein wird, erwiderte Plasberg: „Wer weiß, ob Sie an Weihnachten noch Ministerin sind!“

Das Fazit

„Hart aber fair“ ist dafür bekannt, mit populistischen Themen und fragwürdigen Gästen auch mal zweifelhafte Akzente in der Debatte zu setzen. Diese Ausgabe war ein schönes Gegenbeispiel: In der Sache waren sich die Gäste weitgehend einig – und trotzdem war die Debatte unterhaltsam und informativ.

Ob es denn am Ende trotz aller Aufmerksamkeit für das Thema nicht doch viel zu langsam vorangehe, wollte Plasberg schließlich wissen. Neue Ideen bräuchten Zeit, erwiderte der Journalist Franz Alt. Die aber sei knapp: „Klimaschutz kostet, aber kein Klimaschutz kostet die Zukunft.“

• Zur Ausgabe von „Hart aber fair“ in der ARD-Mediathek