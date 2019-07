Waldbrand auf Sardinien: Hotels und Campingplatz evakuiert

Rom. An Sardiniens Ostküste wütete am Wochenende ein großes Feuer. An 41 Orten brannte es. Ein Strand und Hotels mussten geräumt werden.

Erst Unwetter an der Adria, jetzt Feuer auf Sardinien: Italien ist in diesen Tagen schwer gebeutelt. Ein großer Waldbrand hat am Wochenende an der Ostküste der Mittelmeerinsel gewütet.

Die Feuerwehr kämpfte noch am Sonntag nahe der Küstenstadt Tortolì gegen die Flammen, wie Medien berichteten. Demnach war der Brand bereits am Samstag ausgebrochen. Rund 20 Häuser, zwei Hotels, ein Campingplatz und der örtliche Strand wurden geräumt.

Bis zum Sonntag seien etwa 800 Hektar Land verbrannt, berichtete der TV-Sender RAI. Das Feuer bei Tortolì war nicht der einzige Grund zur Sorge. Nach Angaben der Zeitung „La Nuova Sardegna“ brannte es an insgesamt 41 Orten auf der Insel.

Da questa mattina #vigilidelfuoco impegnati a Tortolí (NU) per un vasto incendio boschivo: unità di terra e tre #canadair sul posto. Evacuata una spiaggia e alcune abitazioni #13luglio pic.twitter.com/zk0d2Ea69l — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 13, 2019

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo Tortolì genau liegt.

Unter der Woche hatte bereits ein heftiges Unwetter in der Adria-Region für Verwüstungen und Verletzte gesorgt. Venedig entging zudem knapp einem schlimmen Unglück: Kreuzfahrtschiff baut fast Unfall – Staatsanwalt ermittelt.

