Meghan und Harrys Archie: Foto zu Muttertag auf Instagram gepostet

Die Fans der Royals hatten tagelang gewartet, am vergangenen Montag war es dann endlich so weit: Das erste Kind von Prinz Harry und Frau Meghan kam zur Welt. Es ist ein Junge. Er kam pünktlich kurz vor dem Muttertag auf die Welt – der in vielen Ländern am 12. Mai begangen wird. Zur Premiere für...