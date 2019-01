Brand in Flüchtlingsheim in Hannover – mehrere Verletzte

In Hannover hat am Donnerstag ein Flüchtlingsheim gebrannt. Bei dem Feuer sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Mehr als 30 Bewohner mussten zudem am Abend von Rettungskräften betreut werden, wie Feuerwehrsprecher Martin Trang sagte. „Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen noch...