Zwölf Kinder nach Vollbremsung eines Linienbusses verletzt

Er wollte eine Kollision mit einer Radfahrerin vermeiden, doch das Bremsmanöver war zu abrupt für die Fahrgäste: Wegen der Vollbremsung eines Busfahrers sind am Freitagmorgen zwölf Kinder im nordrhein-westfälischen Hövelhof verletzt worden, drei von ihnen schwer.Der Bus habe am Freitagmorgen an...