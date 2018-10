"Miramar" In Weinheim: Wieder sexueller Übegriff im Schwimmbad

Die Serie der sexuellen Übergriffe im „Miramar“ reißt nicht ab: Am Samstag ist in dem Erlebnisbad in Weinheim (Baden-Württemberg), das wegen ähnlicher Vorfälle schon mehrfach bundesweit in die Schlagzeilen gelangt war, ein 17-Jähriger festgenommen worden, weil er ein 12-jähriges Mädchen begrapscht...