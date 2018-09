So ähnlich sehen sich Hund und Mensch

Klischee oder doch nicht? Warum sehen sich Hunde und ihre Besitzer nicht selten ähnlich? Der britische Fotograf Gerrard Gethings (www.gerrardgethings.com) ist dem Phänomen auf witzige Weise nachgegangen. Für seine Fotoserie „Do you look like your dog?“ (deutsch: „Siehst Du aus wie Dein Hund?“) hat er Mensch-Tiere-Paare inszeniert.

Foto: Gerrard Gethings / Gerrad Gethings