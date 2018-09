Marianne Sägebrecht: „Weg mit der Arroganz!“

Mit Marianne Sägebrecht ein Interview in der vorgegebenen Zeit zu führen, ist unmöglich. Denn die 73-jährige Bayerin („Out of Rosenheim“) sprudelt nur so über vor Energie und Themen. Da geht es um die „MeToo“-Debatte, um jugendliche Straftäter oder um alte Hollywood-Zeiten, als sie „Der Rosenkrieg“...