Katholische Kirche: Studie legt 3677 Missbrauchsfälle in Deutschland offen

Eine neue Studie offenbart zahlreiche Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche in Deutschland. In den Jahren 1946 bis 2014 wurden demnach 3677 sexuelle Vergehen überwiegend an männlichen Minderjährigen durch 1670 Kleriker protokolliert. Mehr als die Hälfte der Opfer war maximal 13 Jahre alt.Das...