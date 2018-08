Tierschutz: Thomas Cook nimmt Orca-Shows aus dem Programm

Riesige Orcas schwimmen in gechlorten Becken. Um dem Publikum zu gefallen, springen sie in die Luft, werden mit toten Fischen belohnt. Seit Jahren kritisieren Tierschützer die schlechten Lebensbedingungen der Orcas in Freizeit- und Vergnügungsparks. Jetzt zieht der Reiseveranstalter Thomas Cook...