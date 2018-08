Where Love is Illegal: Wegen ihrer Sexualität verfolgte Paare

Porträts: Ihre Liebe ist illegal

Im Dezember 2013 wurde Buje (Name geändert) von einer Bürgerwehr, die mit den Sharia-Gerichten in Bauchi City (Nigeria) zusammenarbeitet, aus seinem Haus entführt, weil sie vermuteten, er sei schwul. Sie verprügelten ihn und schlugen ihn mit Stromkabeln. Er wurde über 40 Tage lang im Gefängnis festgehalten. Mehrere Jahre reiste der neuseeländische Fotograf Robin Hammond durch Länder, in denen LGBTI-Menschen verfolgt und bedroht werden, und porträtierte Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle. Entstanden sind Hunderte Porträts von Menschen, die – offen oder im Geheimen – ihre Identität täglich neu verteidigen müssen, oft unter Gefahr für Leib und Leben. Wir zeigen eine Auswahl seiner Arbeit „Where Love is Illegal“. Alle Porträts sind auf Polaroid-Film aufgenommen worden. Zu sehen sind sie zur Zeit auch im Ausstellungsraum „f³ – freiraum für fotografie“ in Berlin.