Will Smith, Nicky Jam und Era Istrefi singen die WM-Hymne. Foto: Screenshot Youtube/Fifa

So klingt die offizielle Hymne „Live It up“ zur Fußball-WM

Das Lied klingt mehr nach Südafrika als nach Russland: Die offizielle WM-Hymne der Fifa zur Fußball-Weltmeisterschaftmit dem „Live It Up“ ist am Freitag veröffentlicht worden. Unter anderem von der Fifa selbst auf YouTube. Auf verschiedenen Streamingplattformen ist „Live It Up“ kostenpflichtig zu hören, etwa auf Spotify und iTunes.

Der Song ist eine Kollaboration von Nicky Jam (37, „El Perdon“), der Sängerin Era Istrefi („Bon Bon“) – und Will Smith (49). Und so hört er sich an. (dpa/les)

