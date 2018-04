Tote bei Vorfall mit Auto in Münster

Der Innenstadtbereich in Münster rund um die beliebte Gaststätte Kiepenkerl ist am Samstag weiträumig abgesperrt worden. Ein Kleintransporter war am Nachmittag in eine Menschengruppe gefahren. Mehrere Menschen starben, darunter auch der Täter.

Foto: Katharina Weber / fmg