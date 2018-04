Beißattacke in Hannover: Obduktions-Ergebnis noch heute erwartet

Die Obduktion nach der Hundeattacke in Hannover hat die erste Vermutung bestätigt: Die Opfer, eine 52-Jährige und ihr 27-jähriger Sohn, sind an Bissverletzungen gestorben, die ihnen ihr Staffordshire-Terrier-Mischling zugefügt hat. Das hat am Freitag die Obduktion der Leichen ergeben, wie die...