Nach Schulbus-Unfall in Eberbach: Sicherheitsexperte fordert Anschnallpflicht in Bussen

Nach dem Schulbus-Unfall mit mehr als 40 Verletzten setzt die Polizei in Baden-Württemberg ihre Ermittlungen zur Unglücksursache fort. Am Mittwoch sollten erste Zeugen befragt werden, wie ein Polizeisprecher ankündigte. Wegen der Vielzahl an Zeugen werde das auch eine ganze Weile dauern, sagte ein...