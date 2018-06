Kuriose Orte für ein Nickerchen

Nicht immer, wenn man müde ist, ist auch ein Bett in der Nähe. Aber ein Nickerchen kann man durchaus auch anderswo machen. Zum Beispiel inmitten von Melonen, so wie hier auf einem Markt in der chinesischen Stadt Changzhi.

Foto: REUTERS / STRINGER SHANGHAI / REUTERS