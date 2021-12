Das sind die nächsten mobilen Impftermine im Altkreis Osterode

Das mobile Impfangebot in Herzberg zieht wegen der großen Nachfrage für die Termine am 6. und 20. Dezember in das Dorfgemeinschaftshaushaus in Scharzfeld um.

Die Zeiten bleiben von 10 bis 14.30 Uhr. Außerdem ist dort für den 30. Dezember ein weiterer Termin geplant.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Impfung gegen Corona – die nächsten mobilen Termine in Herzberg und Osterode:

Herzberg: Dorfgemeinschaftshaushaus Scharzfeld ( neu ), Am Anger; vierzehntägig montags von 10 bis 14.30 Uhr, nächste Termine: 6., 20. und zusätzlich 30. Dezember; Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen;

Dorfgemeinschaftshaushaus Scharzfeld ( ), Am Anger; vierzehntägig montags von 10 bis 14.30 Uhr, nächste Termine: 6., 20. und zusätzlich 30. Dezember; Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen; Osterode: Jugendgästehaus Harz, Scheerenberger Straße 34, vierzehntägig montags von 10 bis 14.30 Uhr, nächster Termin: 6. Dezember, Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen;

Lesen Sie zum Thema auch:

jlk/mh

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de