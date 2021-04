Herzberg. Alle Feuerwehren der Stadt Herzberg wurden am Donnerstag zu einem Brand in der Stettiner Straße alarmiert.

Die Feuerwehr löschte in Herzberg einen Dachstuhlbrand.

Feuer in Herzberg – Dachstuhl brennt in voller Ausdehnung

Zu einem Brand in der Stettiner Straße wurden am Donnerstagvormittag die Feuerwehren der Stadt Herzberg alarmiert. Hier brannte ein Dachstuhl in voller Ausdehnung. Das berichtete Pressesprecher Markus Herzberg auf Nachfrage unserer Zeitung.

Zur Stunde ist die Feuerwehr mit Drehleiter und Atemschutz im Einsatz. Ein weiterer Bericht folgt.

