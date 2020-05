Osterode. 183 Personen sind im Landkreis Göttingen derzeit am Coronavirus erkrankt. In welchen Städten und Gemeinden sie wohnen, zeigt eine neue Auflistung.

Neue Liste: So viele Menschen haben in den Orten aktuell Corona

Aktuell sind 183 Personen im Landkreis Göttingen am neuartigen Coronavirus erkrankt, eine Person weniger als am Vortag. Das meldet die Verwaltung. Die Gesamtzahl der bestätigten Infizierten liegt demnach unverändert bei 802. 558 Personen sind inzwischen wieder von der Infektion genesen, eine Person mehr als am Vortag.

Das Corona-Geschehen im Landkreis ist Teil einer weltweiten Pandemie. Es bestehe unverändert ein Infektionsrisiko mit dem gefährlichen Virus, warnt die Verwaltung. In Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 sind dem Gesundheitsamt 61 Todesfälle bekannt.

Neue Auflistung der aktuell Erkrankten

Zu Beginn der Corona-Pandemie war die Zahl der Infizierten der entscheidende Wert, um die Betroffenheit einer Region darzustellen. Inzwischen ist ein erheblicher Teil der an Covid-19 Erkrankten wieder genesen. Einige Personen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Für ein realistisches Bild des Corona-Geschehens sei deshalb inzwischen die Zahl der aktuell Erkrankten aussagekräftiger, so die Verwaltung. Diese ergibt sich aus der Gesamtzahl der Infizierten abzüglich der Genesenen sowie der Verstorbenen. Um die Transparenz im Corona-Geschehen weiter zu erhöhen, sollen ab sofort die Zahlen der jeweils aktuell Erkrankten pro Gemeinde dargestellt werden.

Aufschlüsselung nach Städten und Gemeinden

Flecken Adelebsen: 6 Infizierte – 3 aktuell Erkrankte

Gemeinde Bad Grund (Harz): 45 Infizierte – 10 aktuell Erkrankte

Stadt Bad Lauterberg im Harz: 77 Infizierte – 20 aktuell Erkrankte

Stadt Bad Sachsa: 75 Infizierte – 25 aktuell Erkrankte

Flecken Bovenden: 7 Infizierte – 2 aktuell Erkrankte

Samtgemeinde Dransfeld: 12 Infizierte – 1 aktuell Erkrankte

Stadt Duderstadt: 24 Infizierte – 4 aktuell Erkrankte

Gemeinde Friedland: 2 Infizierte – 1 aktuell Erkrankte

Samtgemeinde Gieboldehausen: 19 Infizierte – 8 aktuell Erkrankte

Gemeinde Gleichen: 6 Infizierte – 0 aktuell Erkrankte

Stadt Göttingen: 165 Infizierte – 26 aktuell Erkrankte

Stadt Hann. Münden: 16 Infizierte – 3 aktuell Erkrankte

Samtgemeinde Hattorf am Harz und Stadt Herzberg am Harz: 242 Infizierte – 51 aktuell Erkrankte

Stadt Osterode am Harz: 88 Infizierte – 26 aktuell Erkrankte

Samtgemeinde Radolfshausen: 2 Infizierte – 0 aktuell Erkrankte

Gemeinde Rosdorf: 7 Infizierte – 1 aktuell Erkrankte

Gemeinde Staufenberg: 5 Infizierte – 1 aktuell Erkrankte

Gemeinde Walkenried: 4 Infizierte – 1 aktuell Erkrankte

Summe: 802 Infizierte – 183 aktuell Erkrankte

Die gemeinsame Darstellung der Stadt Herzberg und der Samtgemeinde Hattorf ist durch die teilweise identische Postleitzahl bedingt.