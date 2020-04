Villa Juesheide: Mitarbeiter trauen sich kaum auf die Straße

Die Infektion mit dem Corona-Virus ist wie ein Tsunami über das Alten- und Pflegeheim Villa Juesheide in Herzberg gerollt, hat alles auf den Kopf gestellt, wichtige Routinen und eingespielte Abläufe über den Haufen geworfen und hat die Bewohner und Mitarbeiter in einer extrem schwierigen, alle Kräfte fordernden und vor allem auch Angst einflößenden Lage zurückgelassen. 17 von 36 Bewohnern hatten nach letztem Stand einen positiven Befund auf das Corona-Virus, die Betroffenen wurden isoliert, betreut und medizinisch überwacht. Alle Bewohner sind in Einzelzimmern untergebracht. Die sieben betroffenen Mitarbeiter begaben sich in Quarantäne (wir berichteten).

Ein Bild aus besseren Zeiten: Andreas Kern (Mitte) mit Otto Kern und Frieda Kern (r.) bei der Jubiläumsfeier anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Einrichtung im vergangenen September. Foto: Martin Baumgartner / HK

Geschäftsführer Andreas Kern, seine Mitarbeiter und das Unternehmen als Ganzes befinden sich in jeder Hinsicht in einer existenziellen Krise und müssen versuchen, damit fertig zu werden. Vor allem kämpfen sie um das Wohlergehen der Bewohner. „Der Druck auf alle Mitarbeiter, Bewohner und die Angehörigen ist enorm“, sagt Kern, der selbst bis Freitag vorsorglich in häuslicher Quarantäne war. „Ich wüsste nicht, wie wir damit umgehen sollen, wenn jemand in dieser Situation zu Tode kommt, die Vorstellung allein ist so schrecklich. Alle arbeiten am absoluten Limit, 13, 14 Stunden täglich. Ich habe allergrößten Respekt vor unseren Mitarbeitern, überhaupt vor allen Beschäftigten in der Pflege und Medizin.“

Im Pflegeheim halte man sich streng an die Anordnungen des Gesundheitsamtes: „Ich bin nur das ausführende Organ, wir setzen die Vorgaben des Landkreises um. Ich bin froh, dass wir Hilfe bekommen, oder: dass man versucht, uns zu helfen. Wir stehen mit den Behörden rund um die Uhr in Kontakt, die Zusammenarbeit ist von Anfang an sehr konstruktiv“, sagt Kern.

Der Landkreis habe sich darum gekümmert, die Mitarbeiter mit Schutzkleidung zu versorgen: „Wir sind jetzt gut ausgestattet, davon hätten wir vor drei Wochen nur träumen können. Uns war vor einiger Zeit sogar eine ganze Lieferung aus der Villa geklaut worden.“

Über den Einfall des Virus in die Villa ist er entsetzt, doch wie sich zeigte, war es praktisch unmöglich, das zu verhindern. „Es lässt sich nicht ermitteln, wie die Infektion ins Haus kam“, sagt Kern und weist böswillige Unterstellungen zurück, dass Pflegende das Virus fahrlässig eingeschleppt hätten, wie etwa in einem Kommentar auf der Facebookseite unserer Zeitung behauptet wurde. „Wir waren die erste Einrichtung, die zugemacht hat. Wir haben von Anfang an täglich über mögliche Schutzmaßnahmen beraten. Wir haben schon vor Wochen größtmöglichen Abstand zueinander gehalten. Aber es ist ein heimtückisches und hartnäckiges Virus. Und auch die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ändern sich ständig.“

Akuter Personalmangel

Eines der größten Probleme, vor denen Kern jetzt steht, ist der akute Personalmangel infolge der Quarantänebestimmungen. „Wir brauchen dringend weitere Mitarbeiter. Ich habe jetzt sogar eine Personalfirma aus Düsseldorf engagiert. Wir brauchen Fachpersonal oder zumindest Leute, die schon mal in der Pflege gearbeitet haben, Pflegehelfer zum Beispiel. Wir mussten Aushilfen engagieren, die aber natürlich die Bewohner überhaupt nicht kennen. Das soll keine Kritik an deren Arbeit sein, aber ihnen fehlt zwangsläufig die Erfahrung des Stammpersonals mit unseren Senioren.“ Die Kosten für das in der Notlage zusätzlich engagierte Personal drohen das Unternehmen zu ruinieren: „Ich weiß nicht, wie wir da raus kommen. Wir haben im Moment zusätzliche Personalkosten von mehreren tausend Euro am Tag. Aber wenn damit Leben gerettet werden können, ist es das wert!“

Die Situation der in der Villa isolierten Senioren, wie Kern sie beschreibt, ist herzzerreißend: „Für die Bewohner ist es wie Einzelhaft, was wir mit ihnen machen. Die sitzen in ihren Zimmern und starren an die Wand. Die sehen niemanden, vor allem nicht ihre Lieben. Viele erkennen uns nicht in den Schutzanzügen, hören unsere Stimmen nicht. Und die Aushilfen kennen sie sowieso nicht.“ Er ist verzweifelt über die Lage: „Ich betreibe doch kein Gefängnis. Die Bewohner müssen doch mal vor die Tür, in den Garten gehen dürfen.“

Solidarität und Hilfsbereitschaft vs. Misstrauen und Vollidioten

Eine positive Erfahrung, die Kern in dieser schlimmen Zeit macht, sei die große Solidarität und Hilfsbereitschaft, die er und das Team derzeit von vielen Seiten erfahren. „Aber die wenigen Vollidioten, die es gibt, die machen einem die Arbeit fast unmöglich“, kommt er dann jedoch auf die Charakterschwächen zu sprechen, die die Krise in manchen Menschen offenbart. Und bei dem, was er dann erzählt, brechen die Emotionen aus ihm heraus, muss er immer wieder vor Schluchzen die Schilderung unterbrechen. Er spricht von einem „Spießrutenlaufen“ und Misstrauen, dem seine Beschäftigten in der Öffentlichkeit ausgesetzt sind, als ob sie die Pest verbreiten würden: „Unsere Mitarbeiter trauen sich nicht mehr, einkaufen zu gehen. In der Villa sind alle Menschen gesund, doch die Leute auf der Straße hauen sogar vor den Gesunden ab. Man darf doch nicht mit Fingern auf die Helfenden zeigen.“

Die Infektionen bei Beschäftigten in der Pflege kämen doch vor allem daher, weil diese Menschen anderen helfen und sich dafür dem Risiko aussetzen. „Ich werde mit absurden Lügen konfrontiert, wir würden weiterhin Mitarbeiter beschäftigen, die positiv getestet wurden. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, es wird jeden Tag schlimmer. Es gibt Leute, die klatschen abends für die Helfer und zeigen tagsüber abschätzig mit dem Finger auf sie.“ Kern appelliert an die Herzberger und überhaupt alle Menschen, solidarisch mit den vom Virus Betroffenen und besonders mit den Mitarbeitern in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen umzugehen. Die Pfleger und Ärzte gehen ein hohes persönliches Risiko ein, um anderen zu helfen. Sie verdienen Anerkennung und Unterstützung, statt Ausgrenzung und Verachtung.

