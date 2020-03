32 Corona-Fälle: Göttingen und Osterode besonders betroffen

32 Frauen und Männer in Stadt und Landkreis Göttingen sind inzwischen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das teilte das zuständige Gesundheitsamt in Göttingen am Mittwochabend mit. Zehn der Infizierten sind demnach in der Stadt Göttingen gemeldet, 22 im Landkreis.

Neben der Stadt Göttingen ist im Schwerpunkt die Stadt Osterode betroffen. Hier haben sich unter anderem Mitglieder einer Reisegruppe mit dem Coronavirus infiziert. Vereinzelte Fälle gibt es zudem in der Gemeinde Bad Grund, der Stadt Bad Lauterberg, dem Flecken Bovenden, der Gemeinde Gleichen, der Stadt Hann. Münden, der Gemeinde Rosdorf sowie den Samtgemeinden Dransfeld und Radolfshausen. Das meldete der Landkreis Göttingen.

Aus dem Landkreis Northeim wurden am Mittwoch neun bestätigte Infektionsfälle gemeldet, im Landkreis Goslar stieg die Zahl der Infizierten auf 14 bis Mittwochabend an. Der Landkreis Nordhausen vermeldete auf seiner Homepage zu diesem Zeitpunkt zwei bestätigte Fälle.

Diese Daten stützen sich auf Mitteilungen der Behörden mit dem Stand von Mittwochabend, 18. März.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort