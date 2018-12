„Forbes“: Angela Merkel bleibt mächtigste Frau der Welt

Am Wochenende gibt Angela Merkel den CDU-Vorsitz ab und verliert damit ein bisschen Macht. Für Platz eins auf der Liste der mächtigsten Frauen der Welt reicht das aber offensichtlich immer noch. Zum achten Mal in Folge hat das „Forbes“-Magazin die Kanzlerin an die Spitze der Rangliste gewählt.Die...