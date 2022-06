Schnecken, eine Habsburger Delikatesse wiederbeleben

Mo, 20.06.2022, 07.22 Uhr

Er will sie Österreichern wieder schmackhaft machen: Andreas Gugumuck züchtet jährlich etwa 300.000 Schnecken in der Nähe von Wien und will damit eine Habsburger Tradition wiederbeleben. Vor Frankreich soll nämlich Wien die Hauptstadt für Schnecken-Feinschmecker gewesen sein.