Deutschland wählt neuen Bundestag - Rennen ist offen

So, 26.09.2021, 15.16 Uhr

In Deutschland wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt und das Rennen ist offen: Die Umfragen der vergangenen Monate glichen einer Achterbahnfahrt. Es wird erwartet, dass nur eine Dreierkoalition die nötige Mehrheit erreicht. of people voting in Berlin