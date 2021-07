Amy Winehouse starb vor zehn Jahren - ihr Soul lebt weiter

Fr, 23.07.2021, 11.07 Uhr

Vor zehn Jahren starb Amy Winehouse an den Folgen einer Alkoholvergiftung. Ihren Fans wird sie für immer mit ihren an 60er-Jahre-Soul erinnernden Songs und ihrer Beehive-Frisur in Erinnerung bleiben.