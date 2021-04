Kanzlerin im Bürgerdialog: "Traurige Zeit" für Kunst und Kultur

Mi, 28.04.2021, 02.02 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Kunst- und Kulturschaffenden weitere Hilfen in der Corona-Pandemie in Aussicht gestellt. An dem Bürgerdialog mit der Kanzlerin beteiligten sich 14 Kunst- und Kulturschaffenden aus Bereichen wie Schauspiel, Musik, Buchhandel und Museum.