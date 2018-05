Ballauf und Schenk als Seelentröster im Tatort „Köln“

Diese halbe Million in der Sporttasche an der Bushaltestelle könnte den Junggesellenabschied so richtig versüßen. Aber es ist Krimizeit, und da geht sowas ja selten gut: Augenblicke später ist der junge Mann tot, der sie nach durchsoffener Nacht früh morgens überrascht aus dem Papierkorb gefischt...